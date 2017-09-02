США и Южная Корея согласились расширить военное сотрудничество

Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Дже Ин согласились пересмотреть двусторонний договор в области ракетных вооружений. Об этом заявила в субботу канцелярия южнокорейского президента. По сообщению Белого дома, Трамп дал догласие на приобретение Южной Кореей американского военного оборудования "на миллиарды долларов".

Совместные договорённости Сеула и Вашингтона обнародованы на фоне растущей военной активности Северной Кореи, сообщает Reuters. Южная Корея добивается увеличения своей ракетной мощи в связи с участившимися ракетными испытаниями в КНДР. Пхеньян развивает свою ракетную и ядерную программы, несмотря на возражения ведущих государств мира и действующие санкции ООН.

Южная Корея и Северная Корея, после завершения войны 1950 - 1953 годов, заключили перемирие, однако всеобъемлющего мирного между двумя государствами до сих пор нет. Северная Корея регулярно выступает с угрозами в адрес Южной Кореи и заявляет о намерениях нанести удары по США, главному союзнику Сеула.