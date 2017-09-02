В Красноярском крае неизвестные подожгли штаб "Единой России"

В городе Назарово Красноярского края 2 сентября рано утром группа неизвестных подожгла помещения, арендованные партией "Единая Россия" для своего штаба. Как сообщается на сайте регионального отделения партии, уничтожена оргтехника, мебель, агитационная продукция и другие вещи, предназначенные для выборной кампании партии в городе Назарово. Жертв нет.

Штаб располагался в отдельном одноэтажном здании. Нападавшие выбили окно, закинули внутрь покрышки, облили их горючей жидкостью и подожгли. Дверь сторожки, в которой находился охранник, была заблокирована нападавшими.

Секретарь Красноярского регионального отделения партии "Единая Россия" Алексей Додатко заявил, что произошедшее – дело рук "политических оппонентов". Он выразил надежду, что следствие выяснит, кто именно поджег штаб и "кто за ними стоит".

Выборы депутатов Назаровского городского совета пройдут 10 сентября 2017 года.