Дональд Трамп представит свою позицию по реформе ООН 18 сентября

Президент США Дональд Трамп намерен изложить свои взгляды на реформу ООН, выступая на специальном саммите организации 18 сентября. Как сообщает Reuters, на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН выступит Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Мировые лидеры смогут принять участие в саммите, если подпишут декларацию из десяти пунктов в поддержку "значимого и эффективного реформирования" ООН. Такое реформирование было предложено Антониу Гуттеришем.

Дональд Трамп ранее заявлял, что американская доля в бюджете ООН "несправедливо высока". По его словам, из пяти с половиной миллиардов двухгодичного базового бюджета организации доля Соединённых Штатов составляет 22 процента. Агентство ТАСС сообщило, что президент России Владимир Путин в этому году не будет участвовать в сессии Генассамблеи ООН.