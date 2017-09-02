МИД России протестует против действий властей США

МИД России в субботу вручил ноту протеста советнику-посланнику посольства США в Москве из-за планов властей Соединенных Штатов, как заявляют в Москве, провести обыск в российском торгпредстве в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД России. В ноте, врученной посланнику США, действия американской стороны названы "беспрецедентной, агрессивной акцией".

В четверг власти США потребовали от России закрыть резиденцию главы дипмиссии России и генконсульство в Сан-Франциско, а также два торговых представительства – в Вашингтоне и Нью-Йорке. Официальный представитель Белого дома Хизер Нойерт заявила, что США действуют "в духе паритета", поскольку ранее в США работало четыре российских консульства, в то время как в России – только три американских.

После закрытия консульства России в Сан-Франциско и торговых представительств в Нью-Йорке и Вашингтоне, на территории США остаются российское посольство в Вашингтоне и консульства в Сиэтле, Хьюстоне и Нью-Йорке. Соединенные Штаты сохраняют на территории России посольство в Москве и дипломатические представительства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.