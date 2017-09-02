СМИ: Twitter заблокировал учётную запись, созданную RT

Социальная сеть Twitter заблокировала учетную запись "British embassy" ("Британское посольство"). С просьбой о блокировке обратилось министерство иностранных дел Великобритании. Об этом сообщает The Guardian.
По данным издания, учетная запись "British embassy" - @BritshEmb1917 - была создана прокремлёвским российским медиаканалом RT в рамках онлайн-проекта, посвященного столетию революции 1917 года. В профиле твиттер-аккаунта использовалось изображение официального герба министерства иностранных дел Великобритании, а его контент был посвящен деятельности британского посольства в России в 1917-м году.
The Guardian отмечает, что вначале учётную запись обнаружили сотрудники британского МИД в Лондоне. Они предупредили посольство Великобритании в Москве и проинформировали администрацию Twitter. После этого учётная запись "British embassy" была заблокирована.
Ответственный за работу соцсетей RT связался с представителями британского посольства в Москве после блокировки. Он попросил о содействии в восстановлении учётной записи для дальнейшей реализации проекта. При этом в своей записи в Twitter он разместил изображение, на котором Владимир Ленин гладит кошку. The Guardian не сообщает об ответной реакции на просьбу сотрудника RT со стороны британских дипломатов.
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