СМИ: Twitter заблокировал учётную запись, созданную RT

Социальная сеть Twitter заблокировала учетную запись "British embassy" ("Британское посольство"). С просьбой о блокировке обратилось министерство иностранных дел Великобритании. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, учетная запись "British embassy" - @BritshEmb1917 - была создана прокремлёвским российским медиаканалом RT в рамках онлайн-проекта, посвященного столетию революции 1917 года. В профиле твиттер-аккаунта использовалось изображение официального герба министерства иностранных дел Великобритании, а его контент был посвящен деятельности британского посольства в России в 1917-м году.

The Guardian отмечает, что вначале учётную запись обнаружили сотрудники британского МИД в Лондоне. Они предупредили посольство Великобритании в Москве и проинформировали администрацию Twitter. После этого учётная запись "British embassy" была заблокирована.

Ответственный за работу соцсетей RT связался с представителями британского посольства в Москве после блокировки. Он попросил о содействии в восстановлении учётной записи для дальнейшей реализации проекта. При этом в своей записи в Twitter он разместил изображение, на котором Владимир Ленин гладит кошку. The Guardian не сообщает об ответной реакции на просьбу сотрудника RT со стороны британских дипломатов.