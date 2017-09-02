Дональд Трамп посещает районы, пострадавшие от урагана "Харви"

Президент США Дональд Трамп посещает сегодня штаты Техас и Луизиана. Они пострадали от мощного урагана "Харви" и последовавшего за ним наводнения.

В Техасе Трамп встретился с местными жителями и посетил центры временного размещения пострадавших от природной стихии. Президент намерен выделить из личных средств миллион долларов на ликвидацию последствий урагана. У Конгресса на эти нужды он запросил почти восемь миллиардов долларов. По данным губернатора штата Техас Грега Абботта, на восстановление штата потребуется более 125 миллиардов долларов. Позднее Трамп направится в Луизиану.

Ураган "Харви" - самый мощный в США за последние 12 лет. Число жертв стихии составляет около 50 человек. Более миллиона жителей покинули свои дома. В Хьюстоне сильные ливни привели к наводнению. Метеорологи объявили о природной катастрофе.