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Новости - мир

Джихадисты напали на электростанцию в Ираке

Полицейский на месте теракта в Самарре, 2 сентября 2017 года

Группа джихадистов напала на электростанцию в городе Самарра, примерно в 100 километрах от Багдада, в Ираке. Погибли семь человек, 13 ранены. Среди погибших три сотрудника станции и четверо полицейских. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Все нападавшие погибли. По данным Reuters, полицейские застрелили часть исламистов. Остальные джихадисты привели в действие пояса смертников.

Электростанция временно приостановила работу. Ее запустят после проведения ремонтных работ.

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