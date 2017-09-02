Джихадисты напали на электростанцию в Ираке

Группа джихадистов напала на электростанцию в городе Самарра, примерно в 100 километрах от Багдада, в Ираке. Погибли семь человек, 13 ранены. Среди погибших три сотрудника станции и четверо полицейских. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Все нападавшие погибли. По данным Reuters, полицейские застрелили часть исламистов. Остальные джихадисты привели в действие пояса смертников.

Электростанция временно приостановила работу. Ее запустят после проведения ремонтных работ.

