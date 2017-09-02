МВД: Янукович не проживает в доме приемов в Баковке

В принадлежащем МВД России доме приёмов в подмосковной Баковке никто не живет с 2012 года, а здание используется для официальных мероприятий, - утверждает пресс-служба министерства внутренних дел в комментарии для РБК.

Ранее интернет-издание "Медуза" сообщило, что в доме якобы проживает бывший президент Украины Виктор Янукович. О том, что Янукович может проживать в Баковке в конце августа заявил певец и депутат Государственной думы России Иосиф Кобзон.

По данным "Медузы", до 2012 года на даче жил губернатор Московской области Борис Громов. В советское время в этом месте находилась резиденция маршала Семёна Будённого.

Адвокат экс-президента Украины Виталий Сердюк заявил, что Янукович проживает в Ростове-на-Дону.