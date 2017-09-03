В США российские дипломаты освободили три здания

Власти Соединённых Штатов установили контроль над тремя российскими дипломатическими объектами. Ранее было получено подтверждение, что российский персонал подчинился распоряжению адмнистрации Дональда Трампа освободить эти объекты до исхода дня 2 сентября.

Высокопоставленный представитель Государственного департамента США отверг утверждения МИД России о якобы угрозах с американской стороны "взломать входную дверь" в одно из зданий. Госдепартамент также не согласился с утверждением российской стороны, что ФБР "проводит обыски" внутри российских помещений. В Вашингтоне назвали такие утверждения "неправдой" и заявили, что официальные представители США вместе с сотрудниками посольства России провели осмотр в трёх зданиях.

"Эти осмотры проводились для обеспечения безопасности и охраны зданий и для подтверждения, что российское правительство освободило помещения". Такое заявление содержится в электронном письме, разосланном в субботу из Госдепартамента США в средства массовой информации.