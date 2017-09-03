Европейский университет просит предоставить ему другое здание

Европейский университет в Санкт-Петербурге просит городские власти предоставить альтернативное здание в центре города. Письмо было отправлено вице-губернатору Михаилу Мокрецову. Об этом сообщила "Эху Москвы" представитель Европейского университета Алла Самолетова.

Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга не поддержал позицию Европейского университета по иску к Комитету имущественных отношений об одностороннем отказе о договоре аренды. А Рособрнадзор прекратил действие лицензии университета.

Подробнее о ситуации вокруг Европейского университета читайте в публикации Татьяны Вольтской "Удобно делать гадости, прикрываясь детьми"