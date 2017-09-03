Во Франкфурте крупнейшая эвакуация из-за бомбы времен войны

Британская авиабомба времен Второй мировой войны стала причиной самой большой эвакуации в истории послевоенной Германии. Утром в воскресенье свои дома во Франкфурте-на-Майне покинули 60 тысяч человек. Спецслужбы тщательно проверили территорию, чтобы убедиться в отсутствии на ней людей. Обезвреживание началось в 13 часов по московскому времени.

Бомба была обнаружена 29 августа во время строительных работ в студенческом городке Университета имени Гёте. Бомба массой 1,8 тонны содержит почти 1,5 тонны взрывчатых веществ. В зону оцепления, радиус которой составил 1,5 километра, кроме жилых домов попали здание полицейского управления Франкфурта, несколько больниц, а также штаб-квартира медиакомпании Hessischer Rundfunk.

До находки во Франкфурте самая масштабная эвакуация в истории Германии проводилась в конце 2016 года в Аугсбурге. Тогда свои дома были вынуждены покинуть около 54 тысяч жителей. При обезвреживании трех авиабомб в мае 2017 года в Ганновере в безопасное место были перевезены почти 50 тысяч человек.