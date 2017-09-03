В России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В Москве люди несут цветы к памятнику жертвам теракта в Беслане и к театральному центру на Дубровке. Памятные акции также проходят возле станций метро "Рижская", "Автозаводская", "Парк культуры" и "Лубянка", рядом с гостиницей "Националь", на Тушинском аэродроме, в подземном переходе на Пушкинской площади и на месте взорванных домов на улице Гурьянова и на Каширском шоссе.

День солидарности в борьбе с терроризмом в России отмечается ежегодно 3 сентября – в 2004 году в этот день произошел штурм захваченной террористами школы в Беслане, погибли 334 человека, в их числе 186 детей. В Беслане в эти дни проходят траурные мероприятия. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2017 году признал, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей во время штурма школы.