Китай, Южная Корея и Россия осудили ядерное испытание в КНДР

Китай и Южная Корея подвергли резкой критике испытание Пхеньяном водородной бомбы. В заявлении МИД Китая отмечается, что, проводя ядерные испытания, КНДР игнорирует позицию международного сообщества. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин потребовал "строго наказать" власти КНДР. Совет Безопасности ООН должен ввести новые санкции, чтобы "полностью изолировать" Северную Корею, заявил советник южнокорейского президента по вопросам безопасности после экстренного заседания национального совета безопасности в Сеуле.

МИД России заявил, что действия Северной Кореи создают "серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом" и могут повлечь за собой серьезные последствия для КНДР.