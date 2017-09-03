США и Южная Корея обдумывают военный ответ КНДР

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд и его южнокорейский коллега Чон Ген Ду договорились принять военные меры в отношении Северной Кореи после испытания Пхеньяном водородной бомбы. Об этом сообщает информационное агентство "Рёнхап".

В телефонном разговоре Чон Ген Ду заявил о необходимости дать эффективный военный ответ КНДР. Дэнфорд пообещал оказать Сеулу необходимую поддержку со стороны США.

Чон Ген Ду переговорил с командующим американскими вооружёнными силами в Южной Корее генералом Винсентом Бруксом. Они договорились предпринять военные меры против Пхеньяна в самое ближайшее время.

3 сентября Северная Корея сообщила об испытании водородной бомбы. Пхеньян назвал испытание успешным. Центральное телевидение КНДР сообщило, что боезаряд предназначен для установки на межконтинентальные баллистические ракеты. 29 августа Северная Корея запустила ракету, которая пролетела над островом Хоккайдо и упала в Тихий океан.