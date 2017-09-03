В Петербурге вспомнили жертв теракта в Беслане

334 свечи в память о жертвах теракта в бесланской школе №1зажгли активисты молодежного движения “Весна”, пришедшие вечером 3 сентября на угол Невского проспекта и Малой Садовой улицы. Федеральный координатор “Весны” Богдан Литвин считает, что память о бесланской трагедии важна еще и потому, что она имела политические последствия – после нее в стране началось сворачивание демократических свобод. По мнению активиста, сегодня замалчивается также память о трагедии “Норд-Оста”, о гибели подводной лодки “Курск” и о других трагедиях.

Организаторы пригласили на акцию всех желающих – без политической символики и лозунгов. По мнению активистов, память о Беслане и других терактах замалчивается российскими властями, поскольку напоминает об их собственных ошибках и просчетах. Активист “Весны” Вадим Суходольский напоминает, что после расследования осталось очень много вопросов, в частности, до сих пор есть большие сомнения в том, что официальная цифра погибших является верной.

В акции приняли участи около 20 активистов “Весны” и еще несколько десятков неравнодушных граждан, часть из них присоединилась к акции, увидев выложенное из зажженных свечей слово “Беслан”. Акция была омрачена только одним инцидентом – перед ее началом кто-то порвал плакат пожилой художницы Елены Осиповой, традиционно участвующей в поминовении жертв бесланской трагедии.