В Израиле умер экономист и правозащитник Виктор Красин

В Израиле, в клинике города Нагария в воскресенье умер экономист и правозащитник Виктор Красин. Ему было 88 лет.

В 1949 году в возрасте 19 лет он был арестован по обвинению в критике марксизма-ленинизма и осужден на 5 лет лагерей. После освобождения закончил экономический факультет Московского университета, защитил диссертацию. С середины 1960-х активный участник "Самиздата", подписывал и распространял письма протеста, участвовал в издании "Хроники текущих событий", один из создателей "Инициативной группы по защите прав человека в СССР". Два года провел в ссылке.

В 1972 году был арестован вместе с Петром Якиром, признал себя виновным и дал показания на двести человек, что привело к кризису правозащитного движения в стране. С 1975-го вместе с женой Надеждой Емелькиной жил в Соединенных Штатах, где выпустил книгу мемуаров "Суд". После 1991 года жил попеременно в России и США. Участвовал в экономических программах Радио Свобода под псевдонимом Виктор Щукин. В 2012 году издал в Лондоне книгу "Поединок: Записки антикоммуниста".