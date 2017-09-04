В Германии в преддверии выборов прошли теледебаты лидеров

В минувшее воскресенье в Германии прошли теледебаты между канцлером Германии Ангелой Меркель, лидером партии "Христианско-демократический союз", и ее главным политическим оппонентом и бывшим партнером по так называемой "большой коалиции", лидером социал-демократов Мартином Шульцем. Дебаты были призваны помочь избирателям ознакомиться с политическими платформами лидеров двух основных соперничающих партий Германии в преддверии выборов в бундестаг 24 сентября. В частности, оба политика заявили о своем негативном отношении к перспективам вступления Турции в Европейский Союз.

Оппозиционные партии раскритиковали теледуэль Меркель и Шульца. Лидер предвыборного списка зеленых Катрин Гёринг-Эккардт выразила мнение, что Шульц продемонстрировал отсутствие идей для будущего. По ее мнению, отсутствие стремления к переменам у Меркель можно было ожидать, однако Мартин Шульц тоже не предложил каких-либо шагов для эффективных социальных и экологических перемен. Глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер сравнил теледебаты Меркель и Шульца со сценами из многолетних супружеских отношений, "которые трещат по швам, но обе стороны знают, что надо как-то уживаться друг с другом и впредь". Глава предвыборного списка Левой партии Дитмар Барч раскритиковал теледуэль Меркель и Шульца, назвав ее "сеансом психотерапии на уровне "большой коалиции". Он подчеркнул, что Мартин Шульц не отмежевался от ХДС, дав понять, что желает для СДПГ роли младшего партнера в коалиции и после выборов в бундестаг.

Политическая борьба перед выборами в бундестаг обостряется. До голосования остается менее трех недель.