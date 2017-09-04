Жалоба на арест Дмитрия Богатова направлена в ЕСПЧ

Защита преподавателя математики Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к терроризму и массовым беспорядкам во время несогласованной акции протеста в столице 2 апреля, направила в Европейский суд по правам человека жалобу на решение о его аресте. Об этом сообщает "Медиазона".

25-летний Богатов, преподаватель Московской финансово-юридической академии, был задержан 6 апреля. По версии следствия, молодой человек под вымышленным именем призывал в социальных сетях к насилию во время акции 2 апреля. 29 августа суд продлил срок домашнего ареста Богатова.

"Мемориал" признал Богатова политическим заключенным. Соратники Богатова требуют изучить техническую сторону его уголовного дела. По их мнению, Богатов не совершал преступления, так как его IP-адресом мог воспользоваться любой пользователь анонимной сети Tor, оператором которой был математик.

