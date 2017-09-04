В Иркутске 20 детей из кадетского корпуса попали в больницу

Двадцать воспитанников иркутского кадетского корпуса госпитализированы в минувшие выходные в инфекционную больницу Приангарья. Следственный комитет области рассматривает три основные версии чрезвычайного происшествия.

Источником заражения может быть один из учащихся, который после осмотра врачами и установления симптомов, был передан родителям, рассказали журналистам в пресс-службе областного следственного комитета. По другим версиям, причиной заболевания могли стать некачественных продукты, привезенные воспитанниками, или отравление в столовой кадетского корпуса, сообщили в комитете. Перед началом учебного года кадетский корпус был проверен санитарно-эпидемиологической службой. Все 119 детей перед заселением в общежитие прошли медосмотр, предоставив справки о состоянии здоровья, утверждает администрация учебного заведения.

Кадеты заселились в общежитие корпуса в конце августа после летних каникул. Спустя три дня к врачам обратились 12 детей в возрасте 12-14 лет. Позднее, в тот же день, в больницу увезли еще семерых воспитанников. Симптомы у всех одинаковые. Медики оценили состояние курсантов как легкой и средней степени тяжести.

В инфекционной больнице остаются 19 воспитанников, одному предписано амбулаторное лечение.