Интерфакс: в России прекращено дело против Уильяма Браудера

Следствие прекратило уголовное дело в отношении сооснователя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера по обвинению в незаконной покупке акций "Газпрома". Как сообщил Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией, дело прекращено за отсутствием состава преступления.

Браудер обвиняется в России в хищении акций концерна "Газпром" на сумму около трех миллиардов рублей. Власти России заочно арестовали Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова по обвинению в преднамеренном банкротстве компании "Дальняя степь" и уходе от налогов. В настоящее время по этому делу судят бывшего управляющего компании "Дальняя степь" Александра Долженко.

В фонде Hermitage Capital работал умерший в московском СИЗО юрист Сергей Магнитский, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Браудер был одним из инициаторов принятия в США "закона Магнитского".

