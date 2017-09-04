СМИ сообщили о допросе главы управления СК Дрыманова

Начальник главного следственного управления Следственного комитета по Москве Александр Дрыманов допрошен по делу о его заместителе Денисе Никандрове. Об этом со ссылкой на источники сообщает "Московский комсомолец".

Агентство "Москва", в свою очередь, сообщило, что Дрыманов стал подозреваемым по делу Никандрова. По информации сайта Legal.Report, 1 сентября сотрудники ФСБ провели у Дрыманова обыски.

Начальник управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаил Максименко, его сослуживец Александр Ламонов, а также замглавы московского управления ведомства Денис Никандров были арестованы летом 2016 года. Их обвиняют в получении крупной взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) в обмен на прекращение уголовного преследования. Параллельно в отношении Максименко расследуется дело о вымогательстве. По данным "Коммерсанта", глава крупной строительной компании передал обвиняемому автомобиль стоимостью в полтора миллиона рублей.

