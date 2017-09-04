"Русский реактор" и Третья мировая

1 сентября Владимир Путин провел "открытый урок" на тему "Россия, устремленная в будущее". Общаясь со школьниками и студентами, президент несколько раз повторил, что на свете есть страны, "которые по количеству населения несопоставимо больше нашей страны", и страны, где "технологии, современные способы управления гораздо эффективнее, чем у нас". Но зато - по его словам - у российского народа есть "внутренний «ядерный реактор», некая пассионарность, о которой Гумилёв говорил в своё время", которая "толкает нашу страну вперёд".

Толкователи разошлись во мнениях, откуда взялся образ ядерного реактора: кто-то предположил, что все дело в том, что Сергей Кириенко раньше работал в Росатоме, а кто-то вспомнил об одном из образов байк-шоу "Ночных волков", которое недавно Путин посетил в Севастополе.

Тема Росатома, впрочем, в любом случае прозвучала на "уроке". Владислав Жуков из Соснового Бора заявил, что заключил контракт с этой корпорацией - а мог бы уехать в Америку: "Я был в Силиконовой долине, в офисе Google. Предлагали остаться там на работу, но я решил вернуться в нашу страну, потому что посчастливилось побывать на Вашей «Прямой линии». Когда увидел Вас воочию, услышал, на самом деле меня это воодушевило, и я понял, что люблю эту страну".

Молодые люди рассказывали Путину, что хотят заниматься инновациями, а он комментировал их мечты - иногда получалось несколько экстравагантно:

Вообще, если прогнозировать всё, что я сейчас говорю, на область обороноспособности, то войны могут заканчиваться тогда, когда все беспилотники одной стороны будут уничтожены беспилотниками другой. Дальше воевать бессмысленно, дальше только можно сдаться в плен.

Или:

Королёв думал об этом и уже тогда предлагал такое решение, чтобы космонавты летели типа в водяной бочке. Окружающая космонавтов вода защищала бы их от воздействия жёсткой радиации. В дальнем космосе жёсткая радиация, она есть в ближнем космосе. Наша первая женщина-космонавт знает об этом хорошо.

Но наибольшее внимание привлекли, кажется, слова Путина про искусственный интеллект:

Искусственный интеллект – будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира.

На это обратил внимание даже Илон Маск. Он отнесся к словам Путина всерьез: "Начинается. Китай, Россия, а вскоре и другие страны с сильным IT-сектором. Гонка за превосходством в сфере ИИ на национальном уровне, вполне возможно, приведет к Третьей мировой войне".

Издание Verge напоминает, что Маск и более 100 других лидеров IT-компаний недавно написали петицию в ООН с призывом взять под контроль сферу разработки вооружений, основанных на применении искусственного интеллекта. Они опасаются, что бесконтрольное развитие таких технологий приведет к "третьей революции" в военном деле - сопоставимой с началом использования пороха и разработкой ядерного оружия.

Маск предполагает, что войну могли бы начать даже не руководители государств, а сам искусственный интеллект (помните "Терминатор-2: Судный день"?):

Некоторые российские комментаторы, правда, призвали главу Tesla не относиться к словам Путина всерьез.

У других комментаторов есть свои представления о том, как будет выглядеть лидерство России в сфере искусственного интеллекта.