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Новости

Во Франции суд рассматривает иск Азербайджана к двум журналистам

Азербайджанская правозащитница Лейла Юнус

Суд во Франции начал рассматривать иск правительства Азербайджана, обвиняющего в клевете двух французских журналистов - Элиз Люсе и Лорана Ришара.

В эфире теле- и радиоканалов она назвали режим в Азербайджане "диктатурой".

Правозащитная организация "Репортёры без границ" считает судебный иск попыткой запугать тех, кто рассказывает об ограничении свободы слова в Азербайджане.

Свидетелями со стороны защиты выступят Йоханн Бир - глава отдела стран Восточной Европы и Центральной Азии организации "Репортёры без границ", журналист азербайджанской оппозиционной газеты "Азадлыг" Агиль Халил и правозащитники Лейла и Ариф Юнус.

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