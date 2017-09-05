Во Франции суд рассматривает иск Азербайджана к двум журналистам

Суд во Франции начал рассматривать иск правительства Азербайджана, обвиняющего в клевете двух французских журналистов - Элиз Люсе и Лорана Ришара.

В эфире теле- и радиоканалов она назвали режим в Азербайджане "диктатурой".

Правозащитная организация "Репортёры без границ" считает судебный иск попыткой запугать тех, кто рассказывает об ограничении свободы слова в Азербайджане.

Свидетелями со стороны защиты выступят Йоханн Бир - глава отдела стран Восточной Европы и Центральной Азии организации "Репортёры без границ", журналист азербайджанской оппозиционной газеты "Азадлыг" Агиль Халил и правозащитники Лейла и Ариф Юнус.

