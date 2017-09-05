В подмосковной школе ученик открыл стрельбу. Пострадали четверо

В школе в городе Ивантеевка Московской области подросток открыл стрельбу в классе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД. Пострадали по меньшей мере четыре человека, в том числе учительница. Сам нападавший задержан. Школу закрыли.

Как рассказал РБК очевидец событий, ученик 9-го класса стрелял, предположительно, из пневматического оружия. Он кричал, что пришел сюда умереть. Он выстрелил в голову учительнице информатики. РБК пишет, что ее зовут Любовь Калмыкова. Она находится в реанимации. Одноклассники, испугавшись стрельбы, прыгали из окон второго этажа. В результате трое из них получили травмы.

Как рассказала РБК одна из учениц, конфликта между стрелявшим подростком и учителем не было. По ее словам, он планировал устроить стрельбу в классе, о чем делился с друзьями. Однако они не восприняли это всерьез.

Уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова сообщила "Интерфаксу", что подросток напал на учительницу после того, как она сделала ему замечание за опоздание на урок.

МЧС опровергло сообщения о том, что в школе произошел пожар из-за взрыва петард в классе.

Следственный комитет возбудил дело о хулиганстве.