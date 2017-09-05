Опросы: впервые неверующих британцев стало больше, чем верующих

В Великобритании впервые в истории число неверующих превысило число верующих.

Согласно обнародованным Би-Би-Си данным Национального центра социальных исследований, в 2016 году 53 процента опрошенных британцев в графе "религиозная принадлежность" написали "никакой религии". Среди людей в возрасте от 18 до 25 лет доля нерелигиозных превышает 70 процентов.

В 1983 году, когда подобные социологические исследования только начали проводить, лишь 31 процент опрошенных британцев заявили, что не принадлежат ни к какой конфессии.