Грузинский протоиерей осужден за попытку отравления

Суд в Тбилиси приговорил к девяти годам лишения свободы протоиерея Георгия Мамаладзе по обвинению в попытке отравить личного секретаря католикоса-патриарха Илии II (Второго) – Шорену Тетруашвили.

Мамаладзе был задержан в феврале в тбилисском международном аэропорту при попытке улететь в Берлин. В его багаже был обнаружен сильный яд – цианистый калий.

84-летний Илия II возглавляет Грузинскую апостольскую автокефальную православную церковь с 1977 года. Более 80 процентов граждан страны считают себя православными.



