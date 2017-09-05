Сами вы паразиты

Активистка Александра Элбакян из Казахстана объявила, что ее проект Sci-Hub более не будет доступен для российских пользователей. Соответствующее заявление появилось на главной странице сайта Sci-Hub.io.

Сервис, созданный Элбакян, – главный пиратский ресурс в области научной информации. С помощью Sci-hub можно бесплатно скачать многие научные статьи, опубликованные в коммерческих реферируемых журналах. Годовая подписка на такой журнал для университета может стоить десятки тысяч долларов, скачивание одной статьи обходится в несколько десятков. Исследователи, у которых нет корпоративной подписки на нужное издание, часто прибегают к сервису Sci-Hub. Фактически Элбакян нарушает авторские права многих издателей, но тем не менее ее деятельность пользуется поддержкой многих авторитетных ученых. Издательства, выпускающие научные журналы, паразитируют на исследовательском контенте – авторы и рецензенты статей не получают от журналов гонорары, тогда как возможность прочитать чужие статьи в журнале обходится очень дорого. В глазах ученых проект Sci-Hub лишь восстанавливает справедливость, в 2016 году Александра Элбакян была названа среди 10 наиболее значимых для науки людей года по версии журнала Nature.

Дмитрий Зимин финансирует именно тех ученых, политические взгляды которых совпадают с его собственными

С тем, что Элбакян приносит большую пользу науке, согласны практически все, а вот ее публичные высказывания воспринимаются не так однозначно. Активистка регулярно критиковала деятельность просветительского фонда “Династия” Дмитрия Зимина (в 2015 году фонд объявлен иностранным агентом и ликвидирован по решению основателя, хотя некоторые проекты продолжаются). По мнению Элбакян, поддержка, которую “Династия” и лично Дмитрий Зимин оказывают популяризации науки в России, “политизирована”. В частности, в интервью Агентству политических новостей в апреле 2017 года основательница Sci-Hub заявила: “У меня создалось впечатление, что Дмитрий Зимин финансирует именно тех ученых, политические взгляды которых совпадают с его собственными. Это было бы его личным делом, если бы принцип финансирования был открыт и понятен для всех. Но когда начинает распространяться идея, что настоящим ученым может быть только человек либеральных прозападных взглядов, а сторонники иных политических воззрений к творческой и научной деятельности неспособны, то это вызывает острое ощущение несправедливости”.

Отвечая на вопрос о своих политических взглядах в том же интервью, Элбакян сказала: “Я думаю, что я вполне современный человек, однако я – за сильное государство, которое может противостоять Западу и выбирать собственный путь развития. Всего этого нет в либеральной риторике. Я не хочу, чтобы ученые России и моего родного Казахстана разделили судьбы ученых Ирака, Ливии и Сирии, которым США “помогли” с демократизацией”.

Продолжается травля Александры. Например, распространяется информация о том, что Александра сумасшедшая

Именно критикой своих высказываний со стороны российских научных популяризаторов Элбакян объяснила закрытие доступа к Sci-Hub для пользователей рунета. “Уже в течение двух лет продолжается травля Александры в русскоязычном Интернете со стороны людей, которых относят к так называемой российской "либеральной оппозиции". Например, ими распространяется информация о том, что Александра сумасшедшая, и ее личность всячески очерняется”, – говорится в заявлении, опубликованном на главной странице сервиса. Элбакян также оскорбило недавнее решение группы российских и мексиканских исследований назвать в ее честь впервые описанный вид паразитических наездников-ихневмонид –Idiogramma elbakyanae. Хотя ученые подчеркнули, что сделали это “в знак признания ее вклада в предоставление доступа к научному знанию для всех исследователей”, Элбакян охарактеризовала это решение как “крайнюю несправедливость”.

Основной оппонент Элбакян, биолог, популяризатор, лауреат премии “Просветитель” Александр Панчин выразил в фейсбуке сожаление, что “с создательницей отличного проекта невозможно найти общий язык, вступить в перемирие или о чем-либо договориться. Она обижается на все и на всех. Буду надеяться, что когда-нибудь Александра пересмотрит свои взгляды и начнет адекватно реагировать на критику (или хотя бы на похвалу)”.

А главный редактор портала "Постнаука" Андрей Бабицкий оставил ироничный комментарий: “Основатель Sci-Hub обещала информационный коммунизм и его построила: любое научное знание теперь совершенно доступно, но только из Германии”.