В Кирове открыт памятник Феликсу Дзержинскому

В Кирове во вторник местные власти открыли памятник Феликсу Дзержинскому. Как сообщает "Новая газета", одновременно с этим в городе проходило неорганизованное возложение цветов к памятнику жертвам политических репрессий.

Памятник Дзержинскому был установлен по инициативе ветеранов Федеральной службы безопасности России. Проект был одобрен Кировской городской думой. Открытие памятника было приурочено к 140-летию Дзержинского, который в 1919 году принимал участие в работе партийно-следственной комиссии.

Возложение цветов к памятнику жертвам политических репрессий на набережной Грина делалось в знак памяти: 5 сентября 1918 года Совнарком издал постановление "О красном терроре".

Дзержинский возглавлял Всероссийскую чрезвычайную комиссию, которая в 1918–1919 годах производила на Вятке массовые расстрелы людей, обвиняемых в причастности к контрреволюционным организациям.

