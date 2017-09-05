МИД ФРГ рад предложению Путина разместить миротворцев на Украине

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль приветствовал решение России просить Совет Безопасности ООН направить миротворцев на так называемую линию соприкосновения на востоке Украины. Эта линия отделяет территорию, контролируемую Киевом, от Донбасса и Луганской области, находящихся под контролем сепаратистов, поддерживаемых Россией.

Глава МИД ФРГ назвал это первым и неожиданным сигналом, который он "рад видеть" от президента России Владимира Путина. Ранее Путин заявил на пресс-конференции в кулуарах БРИКС в Китае, что хочет далее обсуждать требование, которое Россия отвергла в прошлом, а именно использование так называемых "голубых касок" ООН - миротворцев на востоке Украины для поддержания прекращения огня.

По оценке Габриэля, предложение о возможности создания миссии ООН на востоке Украины показывает, что Россия претерпела изменения в своей политике. По словам главы МИД ФРГ, "Россия нам нужна для разрешения таких конфликтов, как Северная Корея".

Ранее Путин поручил Министерству иностранных дел подготовить для рассмотрения в Совете Безопасности ООН резолюцию о размещении миротворцев на линии разграничения сторон конфликта в Донбассе. "Но, разумеется, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ", – заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае. Путин подчеркнул, что миротворческие силы ООН должны находиться только на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко исключила возможность размещения миротворцев ООН на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе. По ее мнению, заявление Путина – это "подмена понятий" и "искажение самой идеи миротворцев". Она отметила, что линия разграничения в Донбассе не является украинской границей. Геращенко считает, что миротворческие силы ООН необходимо разместить на территориях, подконтрольных сепаратистам.