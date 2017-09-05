Школьники Кубани будут пересказывать новости Первого канала

В школах Краснодарского края будут проводиться информационные пятиминутки, где дети будут рассказывать об увиденном на Первом канале. По мнению кубанских чиновников из министерства образования, науки и молодежной политики, данная мера позволит повысить "эффективность гражданско-патриотического воспитания". Как сообщает сайт "Голос Кубани", с 1 сентября 2017 года всем образовательным организациям Краснодарского края рекомендовано еженедельно на первом уроке проводить во всех школьных классах информационные пятиминутки.

Директор школы номер 5, депутат Туапсинского городского совета от "Единой России" Игорь Иванников в своем интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что информационные пятиминутки, в том числе, будут посвящены политическим событиям. По его словам, нововведение коснется учеников всех классов. Иванников считает, что такая работа не будет мешать образовательному процессу. Ранее в соцсетях родители писали, что в средней общеобразовательной школе номер 5 города Туапсе, где депутат-единоросс исполняет обязанности директора, в ходе информационных пятиминуток дети должны рассказывать об увиденном в воскресенье на Первом канале.