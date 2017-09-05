В Петербурге вспоминали 99-ую годовщину начала "Красного террора"

Вечером 5 сентября на Троицкой площади у Соловецкого камня прошел митинг в память о том, что в этот день в 1918 году вышел декрет Совнаркома РСФСР "О красном терроре". Хотя бессудные расстрелы проводились большевиками раньше, этот декрет принято считать официальным началом политики террора. Акция сопровождалась музыкально-поэтическим представлением, в котором приняли участие артисты Интерьерного театра.

Затем участники митинга переместились к Головкину бастиону Петропавловской крепости и возложили цветы на месте расстрелов, произведенных ЧК. Активистка петербургского Научно-информационного центра "Мемориал" Евгения Кулакова считает, что на этом месте должен быть памятник, и выражает возмущение тем, что кости заложников, расстрелянных без суда по сословному признаку, до сих пор лежат в коробках в Музее истории города. Она напоминает слова историка Александра Марголиса о том, что Заячий остров с Петропавловской крепостью на нем – это первый остров архипелага ГУЛАГ.

В обеих акциях приняли участие от 50 до 100 человек. Они осудили бездействие городских властей, которые год за годом игнорируют предложения правозащитников захоронить останки жертв красного террора, расстрелянных у Петропавловской крепости, и установить на этом месте памятный знак. Они также обращают внимание на то, что раньше власти согласовывали в этот день два митинга, но уже второй год подряд митинг проходит только у Соловецкого камня, а на месте расстрелов разрешают лишь небольшую акцию с возложением цветов.