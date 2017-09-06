В Киеве заменят термин АТО на "операцию по обороне Украины"

Власти Украины откажутся от термина "Антитеррористическая операция" (АТО), который применяют к войне в Донбассе. Об этом в эфире украинской службы Радио Свобода заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

Изменения содержатся в законопроекте о реинтеграции Донбасса. Теперь действия украинских вооружённых сил будут называть "операцией по обороне Украины". Термин "война" будет исключён из официальных документов.

Законопроект поступит на рассмотрение в Верховную раду после сессии Генеральной ассамблеи ООН. 20 сентября на ней выступит президента Украины Петр Порошенко. По словам министра, в документ также могут добавить размещении в Донбассе миротворческих сил.

На востоке Украины за три года войны погибли более трех тысяч мирных жителей. Киев и страны Запада обвиняют Кремль в поддержке сепаратистов. Всего, по данным Генштаба Украины, на стороне самопровозглашенных "народных республик" воюют 40 тысяч человек. В их числе, как утверждают в Киеве, около 5 тысяч кадровых российских военных. Москва отрицает эти обвинения.