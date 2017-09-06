В Минске обсудят обмен пленными в Донбассе по формуле "309 на 87"

Киев готов обменять 309 пленных сепаратистов на 87 украинских военнослужащих. Об этом сообщил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в эфире "Пятого канала".

План так называемого "большого освобождения" будет обсуждаться в среду на очередной встрече Трехсторонней контактной группы в Минске. По словам Тандита, речь идёт об освобождении только о тех людей, которые не совершили тяжких преступлений и были взяты в плен в ходе боевых действий на востоке Украины.

О подготовке к обмену пленными накануне рассказал спецпредставитель Украины по гуманитарным вопросам в контактной группе Виктор Медведчук. По его словам, Киев предложил такой вариант обмена ещё 1 сентября. По данным украинских властей, на территориях контролируемых пророссийскими сепаратистами удерживаются 144 гражданина Украины. Киеву удалось определить местонахождение 87 из них.

За три года вооруженного конфликта на востоке Украины были освобождены из плена или найдены три тысячи 136 украинских граждан. 416 пропали без вести.