Осужденная активистка Дарья Полюдова вновь объявила голодовку

Краснодарская активистка Дарья Полюдова, осужденная по делу о призывах к сепаратизму и экстремизму, вновь объявила голодовку из-за жестокого обращения в колонии. Об этом "Открытой России" рассказал активист Виктор Чириков.

По его словам, над Полюдовой издеваются сокамерницы, её бьют, угрожают убийством. Руководство же колонии не обращает внимания на жалобы активистки, заявляя, что Полюдова "неуживчивая" , рассказал Чириков. До освобождения Полюдовой осталось меньше двух месяцев, она должна выйти на свободу 22 октября. По мнению Чирикова, провоцируя драки с сокамерницами, ей пытаются добавить срок.

Дарью Полюдову приговорили к двум годам колонии-поселения в 2015 году. Ее обвинили в сепаратизме и экстремизме за перепост картинки с текстом "Этнические украинцы Кубани хотят присоединиться к Украине", а также запись, в которой Полюдова возлагает ответственность за все теракты и беды в России на президента Владимира Путина и вопрошает, почему россияне, подобно украинцам, не могут свергнуть режим. В апреле суд отказал ей в условно-досрочном освобождении.

Правозащитный центр "Мемориал" включил Дарью Полюдову в список российских политзаключенных.

В ряде российских городов 6 сентября пройдут одиночные пикеты в поддержку людей, находящихся в тюрьмах по политическим обвинениям. Цель акций –разрушить "заговор молчания", так как именно отсутствие реакции общества открывают дорогу новым репрессиям.