В Чите полицейские отпустили задержанных сторонников Навального

В Чите (Забайкальский край) на площади Труда полиция арестовала координатора штаба политика Алексея Навального вместе с 3 волонтёрами, которые раздавали газеты и листовки, информировали людей о выдвижении независимого кандидата в президенты России. Их доставили в отдел полиции, но вскоре отпустили. Об этом сегодня сообщил корреспондент Радио Свобода Александр Андреев.

Троим участникам не было предъявлено обвинений, на одного составили протокол по статье "Неповиновение законному требованию сотрудника полиции"

Площадь Труда в Чите является специально отведенным местом для проведения публичных мероприятий - подача уведомления о проведении в администрацию города не требуется. Главное условие - количество участников не должно превышать ста человек. По словам общественного деятеля Марины Савватеевой, администрация неоднократно предлагали активистам Площадь Труда вместо центральных площадок.

В ближайшее время они обжалуют все незаконные действия сотрудников полиции и увеличат интенсивность агитации, рассказала Савватеева.