В Черногории возобновился суд по делу о попытке госпереворота

В Черногории возобновился суд по делу о попытке государственного переворота. Один из ключевых обвиняемых Братислав Дикич отверг в суде предъявленные ему обвинения в терроризме и создании преступной организации.

Дикич — гражданин Сербии и бывший командир сербской жандармерии. Его арестовали на территории Черногории вместе с 19 другими лицами непосредственно перед парламентскими выборами 16 октября 2016. По версии следствия, заговорщики планировали захватить парламент и убить премьер-министра Мило Джукановича при содействии российских структур.

Дикич назвал обвинения в его адрес "вымыслом" и сообщил суду, что не знал о существовании организации, которая собиралась насильственным путем свергнуть власть. По его словам, он приезжал в Черногорию, чтобы посетить монастырь, а не для участия в каких-либо акциях. Защита Дикича настаивает на изменении ему меры пресечения и срочной госпитализации в связи с опасным онкологическим заболеванием.

Другой фигурант этого дела – представитель пророссийского оппозиционного «Демократического фронта» Милан Кнежевич заявил журналистам, что подаст запрос на возвращение ему и его коллеге Андрии Мандичу изъятых ранее паспортов. Оба политика собираются посетить Россию по приглашению руководства партии «Единая Россия». Кнежевич и Мандич, поддерживающие регулярные контакты с ЕР, также отрицают обвинения в попытке захвата власти.

Всего по этому делу проходят 25 человек, включая двоих россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова, которых судят заочно. Накануне слушаний 6 сентября в прессе появились фотографии, свидетельствующие о встречах лиц, обвиненных в попытке дестабилизации Черногории. На этих снимках фигурируют Шишмаков, Попов, а также гражданин Сербии Александр Синджелич. Он сдался черногорским властям вскоре после провала операции и получил статус свидетеля, сотрудничающего со следствием.