ЕС продлит санкции против ряда граждан РФ и сепаратистов на Украине

Европейский Союз еще на 6 месяцев продлит санкции в отношении российских чиновников и пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

В санкционный список входят 38 юридических и 149 физических лиц, в том числе: вице-премьер России Дмитрий Рогозин, советник президента РФ Сергей Глазьев, начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов, тележурналист Дмитрий Киселёв. Под санкциями ЕС (а также Канады) остаётся и новый посол России в США Анатолий Антонов.

Как стало известно корреспонденту Радио Свобода из дипломатических источников, предварительное решение принято 6 сентября представителями 28 стран ЕС на заседании в Брюсселе. Оно должно быть утверждено министрами юстиции стран Евросоюза 14 сентября - в канун истечения срока действия санкций, введённых ранее в связи с аннексией Россией Крыма и конфликтом на востоке Украины.







