В ДТП в Ровненской области погибли пять украинских политологов

Пять политологов погибли в автокатастрофе в Ровненской области Украины. Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никаноров, Владимир Карагяур погибли на месте. Позднее в реанимации умер пятый пассажир – глава компании Офис реформ в Донецкой области Сергей Попов.

Авария произошла, когда политологи возвращались из Варшавы. Там они участвовали в международной конференции по "гибридной войне". Предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением на мокрой дороге. Машину вынесло на встречную полосу, из-за чего она столкнулась с лесовозом. Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения.