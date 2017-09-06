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Суд отменил требования "Аэрофлота" к размерам одежды стюардесс

Бортпроводница Евгения Магурина

Мосгорсуд по иску бортпроводницы Евгении Магуриной отменил запрет "Аэрофлота" носить стюардессам одежду больше 48 размера, сообщает РИА Новости.

Суд постановил выплатить Магуриной 17 тысяч рублей задолженности по выплате надбавки, а также оплатить ей компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.

В апреле Пресненский районный суд Москвы не удовлетворил иск Магуриной к "Аэрофлоту". Она требовала взыскать с авиакомпании 500 тысяч рублей за причинение морального вреда из-за дискриминационных требований к бортпроводникам.

В конце февраля Радио Свобода опубликовало интервью с бортпроводницей Евгенией Магуриной, работающей в "Аэрофлоте" с 2010 года. Она рассказала, что начиная с лета 2016 года всех стюардесс старше 40 лет и с размером одежды больше 48-го перестали ставить на заграничные рейсы. Эту информацию подтвердили и другие бортпроводники. В "Аэрофлоте" отрицают дискриминацию сотрудников по внешнему виду и возрасту.

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