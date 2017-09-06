Франция планирует к 2040 году отказаться от добычи нефти и газа

Франция планирует к 2040 году первой в мире отказаться от производства газа и нефти. К этому же сроку страна откажется от продажи дизельных и бензиновых автомобилей.

Представленный 6 сентября правительству законопроект предусматривает прекращение выдачи новых разрешений на разработку месторождений на территории страны и постепенную отмену действующих.

В то же время импорт и переработка нефти и газа будут продолжены, так как сама Франция в год производит лишь приблизительно 6 миллионов баррелей углеводородного топлива – то есть около одного процента её потребностей.

В рамках выполнения Парижского глобального соглашение по климату, Франция планирует также к 2022 году отказаться от ТЭЦ, работающих на угле, и сократить с более, чем 75 до 50 процентов долю атомных электростанций в производстве электроэнергии.



