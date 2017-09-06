Из Владивостока Путин сигналит Ким Чен Ыну

Президент России Владимир Путин предостерег от попыток "загнать Северную Корею в угол" в отношении её программ ядерного оружия и ракетных испытаний. Путин выступил 6 сентября после встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в кулуарах Восточно-экономического форума, организованного Россией во Владивостоке.

"Ракетная и ядерная программа Пхеньяна является грубым нарушением резолюций Совета Безопасности США, подрывает режим нераспространения и создает угрозу безопасности Cеверо-Восточной Азии", – сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Республики Корея.

В то же время Путин также подтвердил нежелание вводить дальнейшие санкции против Северной Кореи и сказал, что невозможно решить проблему Корейского полуострова только санкциями и давлением. Он подчеркнул, что необходимо "сохранять спокойствие как никогда и избегать шагов, которые могут усилить напряженность".

Россия часто сочетает критику северокорейских действий с призывами к Соединенным Штатам, Южной Корее и Японии воздерживаться от любых шагов, которые могут усилить напряженность или спровоцировать Пхеньян, чьи связи с Москвой намного теплее, чем с Вашингтоном. Офис южнокорейского президента сообщил, что Мун просил Путина поддержать, по крайней мере, введение международных санкций, которые будут блокировать поставки нефти в Северную Корею. Однако, как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков главы РФ и Южной Кореи разошлись во мнениях по вопросу прекращения поставок нефти и нефтепродуктов КНДР.

Дальневосточную поездку президента России обсуждают политики Константин Боровой, Борис Резник, журналист Валерия Федоренко, Владивосток.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Андрей Трухан.