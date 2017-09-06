В Афганистане террорист взорвался возле проходной на базу Баграм

В Баграме террорист-самоубийца на мотоцикле 6 сентября взорвал себя возле крупнейшей базы США в Афганистане. Об этом сообщили афганские официальные лица. Талибы, взявшие на себя ответственность за нападение, заявили, что оно было местью за листовки, распространяемые в США, которые они сочли очень оскорбительными для мусульман.

Американские и афганские власти подтвердили, что несколько человек получили ранения в результате теракта на аэродроме Баграм, примерно в 55 километрах к северу от Кабула. Талибы заявили, что взрыв был совершен в отместку за "оскорбление исламского вероисповедания".

Представитель губернатора провинции Парван, где расположен "Баграм", сообщил, что "на третьих воротах авиабазы "Баграм" взорвался террорист-самоубийца на мотоцикле". Миссия НАТО проинформирвала, что "взрыв" произошел за пределами проходного пункта в Баграм, что привело к небольшому пострадавших. Представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что нападавший убил и ранил "более 20 солдат".