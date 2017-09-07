Facebook: "фабрика троллей" закупала рекламу перед выборами в США

Российская компания «Агентство интернет-исследований», которую называют «фабрикой прокремлевских троллей», во время предвыборной кампании в США в прошлом году закупила в социальной сети Facebook три тысячи триста рекламных объявлений на общую сумму около 100 тысяч долларов. Об этом сообщили в среду представители Facebook на слушаниях в американском Конгрессе.

Большая часть рекламы, по оценке отдела безопасности Facebook, преследовала цель углубить социально-политические и идеологические разногласия, существующие в американском обществе по проблемам сексуальных меньшинств, межрасовых отношений, иммиграции и продажи оружия. Распространение рекламных объявлений, осуществлялось при содействии более чем четырехсот пятидесяти фейковых аккаунтов в Facebook. Месседжи были адресно нацелены на восприимчивые к ним группы населения.

Хотя средства, затраченные российской «фабрикой троллей» на рекламу, ничтожны в контексте затрат на предвыборную кампанию в США, информация, представленная Facebook, дополняет сведения, ранее обнародованные американским разведсообществом об использовании Россией так называемых фейковых новостей в целях подрыва американского избирательного процесса, и может быть полезна специальному прокурору Роберту Мюллеру, расследующему российское вмешательство в президентские выборы.

По словам заместителя председателя Комитета по разведке Палаты представителей демократа Адама Шиффа, «теперь крайне важно проверить, существовала ли координация между российским троллингом в социальных сетях и окружением Дональда Трампа».