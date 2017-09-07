СМИ: тяжелоатлетов из России могут не допустить на чемпионат мира

Сборной России по тяжелой атлетике могут запретить участие в чемпионате мира 2017 года из-за многочисленных допинговых нарушений на Олимпийских играх. Об этом сообщает интернет-портал insidethegames.biz. Окончательное решение будет принято на внеочередном заседании исполнительного совета Международной федерации тяжелой атлетики. Его заседание пройдет 30 сентября – 1 октября в Будапеште.

По информации insidethegames.biz, от соревнований планируют отстранить сборные команды Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины. Максимальный срок новой дисквалификации составляет один год, но при определенных условиях он может быть сокращен.

Чемпионат мира по тяжелой пройдет с 28 ноября по 5 декабря в городе Анахайм, Калифорния.

Российских тяжелоатлетов уже отстраняли от участия в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В своем решении Международная федерации тяжелой атлетики отметила, что неоднократные нарушения правил российскими спортсменами нанесли серьезный удар по репутации тяжелой атлетики.

В июле 2016 года был опубликован доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства о масштабных нарушениях антидопингового регламента в российском спорте. 1 марта, выступая на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года, президент России Владимир Путин признал провал российской антидопинговой системы. В июле распоряжение, утверждающее комплекс мер для борьбы с употреблением допинга в российском спорте, подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

