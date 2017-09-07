Авиация Израиля нанесла удар по военному объекту в Сирии

Военная авиация Израиля нанесла удар по объекту в городе Масьяф в сирийской провинции Хама, к северу от границы с Ливаном. Погибли два человека, сообщает Reuters.

Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, базирующийся в Лондоне, утверждает, что израильские самолеты атаковали научный центр, который связан с разработкой химического оружия. В заявлении сирийской армии говорится, что действия Израиля могут иметь опасные последствия для безопасности региона. Представители армии Израиля ситуацию не комментируют.

Израильские средства массовой информации отмечают, что сегодняшняя атака стала первой после установления перемирия на юге Сирии. Последний раз израильские военные нанесли удар по сирийским правительственным войскам 2 июля. Пресса отмечает, что удар стал ответом на обстрел Голанских высот. Перемирие на юге Сирии действует с 9 июля.