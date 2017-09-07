В Москве на доме, где жил Немцов, установлена мемориальная табличка

В Москве на доме, где жил Борис Немцов, установлена мемориальная табличка в его честь. Об этом в четверг сообщил у себя в фейсбуке оппозиционный политик Илья Яшин.

Он уточнил, что проживающий в этом доме муниципальный депутат Сергей Марков организовал голосование жильцов, большинство из которых проголосовало за установку таблички.

Оппозиционер Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Соратники политика неоднократно требовали установить мемориальную табличку на месте его гибели на Большом Москворецком мосту. Власти Москвы отвечали отказом.