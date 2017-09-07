В Томске ученики кадетского корпуса объявили голодовку

Сотрудники Роспотребнадзораи прокуратуры проводят проверку в Томском кадетском корпусе, где воспитанники объявили голодовку из-за некачественной еды.

Как рассказала ТВ-2 мать одного из учеников, с начала учебного года воспитанники, по их словам,уже четыре раза находили в еде опарышей. Она утверждает, что среди учеников младших классовесть пострадавшие. Однако в каком состоянии они находятся, она не знает, так как пользоваться мобильными телефонами кадетам запрещают. По этой же причине ученики не могут сделать фотографии "еды с червями".

По словам женщины, родители и в прошлом году обращали внимание на серьезные проблемы с питанием учеников в корпусе. Однако говорить об этом публично, они бояться,так как ответом на жалобы могут стать проблемы с успеваемостью и поведением у их детей.