В Польше отказались выполнять решение суда ЕС о расселении беженцев

Польша не будет переселять на свою территорию беженцев, даже если такое решение примет суд Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. Он подверг критике планы Еврокомиссии подать иск в Суд ЕС против Польши, Венгрии и Чехии за отказ принимать мигрантов.

По словам министра, Варшава будет отстаивать в суде своё право не участвовать в программе расселения беженцев. "Мы будем защищаться, потому что польская безопасность важнее, чем опрометчивые решения европейских институтов", заявил глава МИД Польши.

В среду Суд Евросоюза отклонил иски Венгрии и Словакии, которые требовали отменить распределение мигрантов по странам ЕС. Будапешт и Братислава возражали против обязательных для членов Евросоюза квот на расселение беженцев. В Брюсселе приняли программу по распределению соискателей убежища в 2015 году. Квоты были призваны помочь урегулировать кризисную ситуацию с массовым наплывом мигрантов в Европу.

Помимо Венгрии и Словакии, с решением ЕС не согласились Чехия, Польша и Хорватия. В поддержку распределения беженцев выступали, в частности, Германия, Франция и Швеция. Согласно программе обязательных квот, государства-члены ЕС должны принять 120 тысяч мигрантов, которые прибыли в Грецию и Италию. На данный момент по этой схеме расселили около 28 тысяч человек.