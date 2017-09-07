В Ростове сторонник ПАРНАСа приговорен к 8 месяцам колонии

В четверг суд Октябрьского района Ростова-на-Дону приговорил гражданского активиста Игоря Олейника к 8 месяцам лишения свободы по обвинению в экстремизме. Накануне гособвинение запросило для Олейника год колонии, а защита потребовала вынести оправдательный приговор, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Сам Олейник в своем последнем слове также попросил его оправдать. По словам активиста, он публиковал на своей странице многие материалы, находившиеся в открытом доступе, в том числе и те, по которым было предъявлено обвинение, но при этом не хотел никого обидеть или оскорбить.

Уголовное дело о разжигании ненависти или вражды по национальному признаку за несколько репостов в одной из социальных сетей было возбуждено в отношении Олейника 27 декабря 2016 года. 20 января суд изменил ему меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Как считает адвокат осужденного активиста Евгений Беркович, дело в отношении Игоря Олейника было сфабриковано сотрудниками спецслужб, а вынесенный судом приговор незаконен. По его словам, Олейник ничего противозаконного не собирался совершать и не совершил. Адвокат добавил, что активиста обвиняют в связях с некими националистическими группировками, о которых он сам никогда не слышал.

Своего подзащитного Беркович охарактеризовал как "обычного человека" с "активной жизненной позицией". Игорь Олейник является сторонником демократической партии ПАРНАС и до своего заключения под стражу принимал самое активное участие в ее публичных мероприятиях. Член политсовета регионального отделения партии Борис Папаян, присутствовавший на оглашении приговора, также заявил, что Игоря Олейника судили не за реальные преступления, а за "активную жизненную позицию" и "чтобы другим неповадно было".