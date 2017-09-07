Потемкинский портал для Путина

В пятницу Владимир Путин посетит Пермь – уже в третий раз за время своего правления. По неофициальным данным, в числе прочего президент побывает на предприятии "Морион", производящем коммуникационное оборудование, в том числе для российской армии. Накануне визита Путина несколько корпусов "Мориона", находящихся в неприглядном состоянии, закрыли огромным баннером с изображением одного из проспектов Пекине. Красивая картинка граничит с разбитым асфальтом парковки перед заводскими цехами. По словам одного из жителей города, если раньше к приезду Путина в городе экстренно ремонтировали дороги и устраивали реальные работы по благоустройству, то в этот раз власти решили ограничиться созданием "потемкинских деревень": помимо баннера с фотографией из столицы Китая в Перми срочно красят фасады аварийных домов и красят асфальт.

Одним из первых фотографии баннера, которым закрыли заводские корпуса "Мориона", опубликовал житель Перми Алексей Нечаев. Поначалу многие увидевшие баннер люди подумали, что на нем изображен один из американских мегаполисов, однако довольно быстро фотографию удалось найти в одном из фотобанков, где она подписана как "проспект в Пекине". "Морион" не только является одной из предполагаемых точек, которые намерен посетить президент, но и находится на пути из аэропорта в город – панорамный снимок карт Google, который вы можете увидеть ниже, сделан как раз из той точки, откуда Путин мог бы увидеть завод из окна своего автомобиля.

Как видно на одной из фотографий, баннером закрыли не только проезд к цехам, но и верхний этаж одного из них – именно в том месте, которое может теоретически попасть в поле зрения Путина. По информации "Коммерсанта", установка баннера вызвала недовольство рабочих "Мориона": во-первых, "портал в Пекин" перекрыл используемый ими проезд, во-вторых, сотрудники опасаются, что кто-то из посетителей может случайно врезаться в металлический каркас, на котором натянута огромная фотография – например, ночью, когда не так просто понять, где заканчивается настоящая реальность и начинается виртуальная.

В разговоре с Радио Свобода Алексей Нечаев подтвердил, что видел баннер с изображением проспекта в Пекине своими глазами – как и другие попытки привести Пермь в надлежащий вид перед приездом президента: покраску разбитого асфальта и аварийных зданий на пути следования президентского кортежа.

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"Фотографию баннера мне скинул мой знакомый. Заметил он его вчера с утра, это было 6 сентября. Это не фейк, я видел его своими глазами, есть видео этого баннера, есть его фотографии с разных ракурсов. Как вы знаете, в пятницу город Пермь ждет визит Владимира Путина, и в связи с этим происходят странные вещи, одна из которых – как раз этот великолепный баннер, который закрывает некую промышленную площадку у предприятия "Морион", которое планирует посетить президент. Помимо этого баннера появляется информация, что где-то в городе красят асфальт, где-то красят ждущие капитального ремонта аварийные дома, которые стоят на пути следования президентского кортежа. На пути президента воздвигаются "потемкинские деревни".

Когда Путин приезжал в прошлый раз, многие даже порадовались, потому что к этому визиту починили много дорог

Когда Путин приезжал в прошлый раз, это был 2012 год, многие даже порадовались этому визиту, потому что к нему починили много дорог, действительно починили, а не покрасили и создали видимость. В этот раз никаких реальных работ, если не считать покраски аварийных фасадов, не проводилось. Даже на этих фотографиях видно, что прямо перед баннером асфальт, скажем так, не в самом лучшем состоянии. К нам гораздо чаще приезжает полпред президента по Приволжскому федеральному округу – к его визиту не готовится ничего, к его визиту просто перекрывается половина города, что создает большие трудности для жителей. И конечно, на этот раз жители тоже боятся, что в пятницу и на эти выходные город будет перекрыт.

Пермь, укладка искусственного газона в центре города перед приездом Путина, 7 сентября:

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что 10 сентября, сразу же после визита, состоятся выборы губернатора Пермского края. Многие иронизируют, что власть оказалась перед сложным выбором. С одной стороны, им нужно, чтобы в воскресенье город был максимально "набит" и люди пошли на избирательные участки. Явка нагоняется очень сильно, ходят слухи, что перед крайизбиркомом поставлена задача обеспечить чуть ли не 70-процентную явку, притом что год назад на выборах в краевое законодательное собрание они еле-еле наскребли 30–35%. А с другой стороны, город надо как-то освободить к приезду Путина. И они не понимают, что делать. Перекрывать улицы в выходные? Тогда люди просто не пойдут на участки, испугавшись пробок. Вот такая дилемма".

В пермской городской администрации не смогли ответить на вопрос Радио Свобода о том, кто распорядился закрыть вид на корпуса "Мориона" баннером с изображением проспекта в Пекине. От комментариев отказались и представители самого завода. Спустя сутки неизвестные акционисты дополнили баннер надписью "Ну, а что не так?", а читатели паблика пермского информационного сайта 59.ru устроили флешмоб, предположив, какие еще фотографии можно было бы поместить на баннер, чтобы усладить взгляд президента.

Пермский баннер имеет все шансы войти в топ "потемкинских деревень", которые создают к приезду высокопоставленных чиновников власти российских регионов – наряду с трамвайными рельсами, которые закатывали в свежий асфальт в Кирове, и деревьями, которые "высадили" в Суздале к приезду того же Путина.